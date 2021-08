Arrestati due specialisti del furto, ma le indagini continuano

Torino – Hanno imperversato in tutto il Piemonte mettendo a segno colpi in ogni provincia, dal vercellese al cuneese, dal torinese all’alessandrino fino in Liguria, ma sono stati finalmente individuati, raggiunti e arrestati dai carabinieri che hanno condotto le indagini. A ricostruire i loro spostamenti sono stati i carabinieri di Imperia iniziando indagini che hanno portato a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Nicolae Marian Petre e Vania Cuzmici, entrambi rumeni, di 32 e 44 anni, domiciliati a Torino, accusati di furto aggravato continuato in concorso. Sono ritenuti responsabili di 44 furti, compiuti o tentati, fra il 9 luglio e il 17 settembre del 2020 per lo più in cantieri e negozi, ma anche in abitazioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo i due non agivano mai nella stessa zona, ma si spostavano in continuazione soprattutto a bordo di furgoni rubati dove decidevano di entrare in azione. Così riuscivano a muoversi su mezzi considerati puliti. E al termine dei loro raid prendevano la loro auto per tornare a Torino. Il bottino dei colpi era vario: mezzi agricoli, trapani, attrezzi per l’edilizia, motozappe, decespugliatori, biciclette, 700 chili di bobine di rame ma anche 2 tonnellate di olio di sansa di olive. Tutto il materiale era passato subito a dei ricettatori. Sono stati identificati anche grazie a immagini dei sistemi di videosorveglianza con ore e ore di registrazioni ispezionate e incrociate con le celle telefoniche. L’attività investigativa però continua per il fatto che non i furti compiuti secondo gli investigatori potrebbero essere molti di più.