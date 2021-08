Coppa Italia: Alessandria e Padova di nuovo avversari due mesi dopo la finale playoff per andare in B

Padova – Cinquanta giorni dopo la gara che è valsa per i Grigi la promozione in Serie B, Alessandria e Padova si ritrovano di nuovo di fronte. Questa sera, all’ “Euganeo”, piemontesi e veneti si sfideranno nella gara valida per il turno preliminare della Coppa Italia 2021/22. La gara si sarebbe dovuta disputare al “Moccagatta”, ma l’impianto alessandrino è oggetto di interventi che lo renderanno adeguato alla serie cadetta, perciò il club grigio ha chiesto l’inversione di campo.

Chi passa il turno giocherà al “Ferraris” di Genova contro la Sampdoria lunedì 16 agosto alle 21.

In casa Padova i Biancoscudati allenati da mister Pavanel, reduci dal pareggio contro il Pordenone in amichevole, potrebbero puntare su Della Latta, recuperato dall’infortunio, mentre non ci saranno Gasbarro, Germano e l’ultimo arrivato Monaco. Tra i pali andrà l’ex grigio Vannucchi.

In casa Alessandria diverse defezioni per mister Longo, che vanno da Bellodi a Sini, il primo infortunatosi nel pre-campionato ed il secondo in lenta ripresa dopo il grave infortunio al ginocchio accusato nel marzo scorso, per passare a Frediani, non al meglio da lungo tempo, ed a Bruccini, il quale si è fermato nell’ultima amichevole. Fuori dai giochi anche Di Gennaro e Lunetta ed è improbabile, inoltre, l’impiego di Macchioni, dato in uscita e raramente proposto nelle amichevoli estive, oltre che quello di Marconi, appena tornato in grigio ma alla ricerca della migliore condizione. Il tecnico grigio Moreno Longo, comunque, potrà contare sui nuovi arrivati Pierozzi, Kolaj, Benedetti, Mantovani, Orlando e Beghetto. Tra i pali Pisseri mentre non sarà schierato il centrocampista Ba, appena tesserato.

Queste le probabili formazioni di questa sera, in campo alle 20:30:

Padova (4-3-3): Vannucchi; Ilie, Valentini, Andelkovic, Kirwan; Saber, Ronaldo, Settembrini; Jelenic, Nicastro, Chiricò. A disp.: Burigana, Fortin, Della Latta, Buglio, Vasic, Moro, Bifulco, Biasci, Piovanello, Pelagatti, Cissè. All. M. Pavanel.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Cosenza, Parodi; Mustacchio, Giorno, Casarini, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp. Crisanto, Russo, Eusepi, Benedetti, Orlando, Pierozzi, Mora, Mantovani, Kolaj. All. M. Longo.