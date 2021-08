Coppa Italia: l’Alessandria supera il Padova ai supplementari, il 16 agosto sfiderà la Sampdoria

Padova (Padova 0 – Alessandria 2) – Buona la prima per l’Alessandria che, all’ “Euganeo” di Padova, turno preliminare di Coppa Italia, ha battuto 2-0 la formazione biancoscudata veneta.

Grigi che si ritrovano in superiorità numerica prima del 30’ del primo tempo per il doppio giallo a Chiricò e cominciano a spingere con maggiore convinzione. La prima frazione, comunque, si chiude a reti inviolate.

In apertura di ripresa i locali rimangono addirittura in nove per il rosso diretto a Della Latta, ma la formazione allenata da mister Pavanel resiste. I 90’ regolamentari terminano, così, sullo 0-0 e si va ai supplementari dove i Grigi assestano l’uno-due che stende i Biancoscudati, con Corazza al 102’ ed Orlando al 106’, e permette di passare il turno.

L’Alessandria, così, il 16 agosto sarà di scena al “Ferraris” di Genova, ospite della Sampdoria per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Padova (4-3-3): Vannucchi; Vasic (83′ Ilie), Valentini (104′ Bifulco), Pelagatti, Kirwan; Settembrini (104′ Paponi), Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Nicastro (59′ Biasci, 104′ Buglio), Jelenic (46′ Andelkovic). A disp. Burigana, Moro, Piovanello, Fortin. All. M. Pavanel.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Cosenza (76′ Mantovani), Parodi; Mustacchio (76′ Pierozzi), Giorno, Casarini (91′ Benedetti), Beghetto; Chiarello (61′ Orlando), Eusepi (61′ Corazza), Arrighini (61′ Kolaj). A disp. Crisanto, Russo, Speranza, Mora. All. M. Longo.

Arbitro: Minelli di Varese

Gol: 102′ Corazza, 106′ Orlando

Ammoniti: Chiricò (P), Cosenza (A), Casarini (A), Beghetto (A), Parodi (A); Ronaldo (P), Buglio (P)

Espulsi: Chiricò (P) per doppia ammonizione, Della Latta (P)

Corner: 3-11

Recuperi: 3+6; 1+0 dts

Note: serata calda, terreno in discrete condizioni, circa 450 spettatori presenti.