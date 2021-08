Marocchini saccheggiano auto parcheggiata ma sono presi e sbattuti dentro

Asti – Due marocchini hanno rubato in un’auto parcheggiata in piazza, ma sono stati fermati e tradotti in carcere. Il fatto è accaduto l’altra notte nei giardini di piazza Roma ad Asti dove i due ladri, entrambi marocchini, hanno portato via un telefonino, un portafoglio e un sacchetto di Mc Donalds con dentro hamburger e Coca Cola. I due giovani che erano a bordo dell’auto di proprietà di uno dei due, amici avevano lasciato portafogli e alcuni effetti personali in macchina ed erano andati in un bar vicino a piazza Roma. Ad un certo punto uno dei due s’è accorto che una persona stava frugando nell’auto. Una volta raggiunto lo sconosciuto reclamando la restituzione di quanto portato via, è nata una discussione che si è presto trasformata in una rissa col ladro marocchino che non ha esitato ad aggredire i due. A dargli manforte anche un suo connazionale. I due, di 27 e 21 anni, abitanti in città, di cui il primo pregiudicato per analoghi reati e l’altro irregolare, sono stati bloccati dai poliziotti di pattuglia e arrestati. La refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre gli arrestati, terminati gli accertamenti in questura e su disposizione della procura di Asti, sono stati portati nel carcere Lo Russo – Cotugno di Torino.