All’ospedale un concorso per giornalista addetto stampa che scade a ferragosto (?)

Alessandria – Il Maligno mi ha detto che anche qui c’è lo zampino di Fernandel, ma io non ci credo. Si tratta d’un fantomatico concorso – di cui nessuno, ma proprio nessuno, sa niente – per l’assunzione di un giornalista che dovrebbe stare a sentire Mariateresa Dacquino, attuale dirigente dell’ufficio comunicazione dell’azienda ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Tecnicamente di tratta d’un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura d’un posto di specialista nei rapporti con i media (giornalista pubblico – settore informazioni, Categoria D, con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto della Sanità) a tempo indeterminato, per l’infrastruttura ricerca formazione e innovazione.

Hanno aspettato a pubblicare il bando fino al 16 luglio 2021 nonostante che la deliberazione del direttore generale, la n. 296, fosse di ben due mesi prima e, per la precisione dell’11 maggio 2021.

La cosa puzza.

Ma quello che fa scompisciare dalle risate è che la scadenza per la presentazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 15 agosto 2021. Sì, avete capito bene: il giorno di Ferragosto!

Per fortuna ci siamo noi di Alessandria Oggi che, essendo liberali, per quanto possibile garantiamo la libertà e l’equità, per cui sentiamo il dovere d’informare i nostri lettori su questo bando che potrebbe interessare qualcuno di loro. Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 24 giugno 2021, integrato con la data di scadenza del termine, consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it – sezione “Lavora con noi – Concorsi – Bandi di concorso” e dopo la scadenza del bando “Elenco dei bandi espletati – Concorsi assunzioni a tempo indeterminato”.

Forse stavolta Fernandel non ce la farà.

Ci dispiace, ma la libertà è tutto per noi.

Per i preti e i democristiani un po’ meno.

