Muore carbonizzato a causa delle gravissime ustioni riportate mentre faceva manutenzione in un negozio di surgelati

Asti – Un gravissimo incidente sul lavoro oggi intorno a mezzogiorno è costato la vita a un operaio mentre lavorava all’interno del negozio di surgelati “Il Gelo” di Corso Alfieri. L’uomo aveva 56 anni, era addetto alle manutenzioni di celle frigorifere per conto di una ditta del Torinese. Si chiamava Giorgio Tibaldi e abitava a Torino. Stava riparando un frigorifero quando c’è stata un’esplosione. Il tecnico è stato investito dalla fiammata. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori: aveva ustioni sul settanta per cento del corpo. Trasportato d’urgenza in ospedale ad Asti, è morto poco dopo in seguito alle gravi lesioni e ustioni riportate sul 70% del corpo. Sulla dinamica dell’incidente indaga lo Spresal.