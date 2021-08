Si perde nel bosco a 82 anni, lo salva l’elicottero

Varallo – Un uomo di 82 anni ha passato la notte nel bosco dopo essersi perso durante un’escursione. Si tratta di un anziano di Cameri che era partito alla volta della Valsesia, zona che frequenta abitualmente, per un’escursione. Era salito all’Alpe Res, poi ha cambiato strada per il ritorno. Voleva allungare il proprio itinerario ma ha sbagliato sentiero. Col passare delle ore è stato sorpreso dall’oscurità ma fortunatamente aveva con sé il telefono cellulare e ha chiesto aiuto. È stato rintracciato ieri mattina dopo che nelle ore precedenti si era messa in moto la macchina dei soccorsi con due elicotteri e una nutrita pattuglia di uomini a piedi. Nelle ricerche sono stati impegnati il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Costanti le chiamate, di breve durata per non scaricare la batteria del telefono, tra i soccorritori e l’anziano che, quando ha sentito l’elicottero, ha fornito precise indicazioni grazie alle quali i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo rapidamente. A rintracciarlo, sopra Varallo, era stato il personale del Soccorso Alpino, e a metterlo in salvo sono state le Fiamme Gialle di Alagna che dall’elicottero con un verricello lo hanno issato a bordo. L’uomo è stato ricoverato in ospedale per controlli: era sfinito e aveva qualche escoriazione dopo alcune cadute, ma le condizioni di salute erano buone.