Giovani francesi pronti ad un rave party, accompagnati al casello dell’autostrada per la Francia dai carabinieri

Casale Monferrato – Quattro francesi sono stati allontanati da Carabinieri e Polizia Locale dalla zona di Terranova dove, probabilmente, avrebbero allestito un rave party nel periodo di Ferragosto. A insospettire le forze dell’ordine il comportamento degli stranieri, il contenuto dei camion – senza casse acustiche ma carichi di cibo necessario per qualche giorno – e le precarie condizioni igieniche. A dare l’allarme i residenti della zona che sono stati invitati a segnalare comportamenti sospetti, visti anche i precedenti episodi. La pattuglia degli agenti della polizia locale, intervenuta per prima, è stata poi supportata dai carabinieri che hanno controllato i documenti e identificato i 4 francesi, risultati senza precedenti in Italia. Fatto loro presente che i veicoli non potevano circolare sulle strade sterrate e che i campi erano coltivati, sono stati invitati ad abbandonare l’area e accompagnati – su richiesta – al casello dell’autostrada.