Trovato cadavere ai Laghi della Lavagnina, ancora ignote le cause del decesso

Casaleggio Boiro – Nel dirupo sotto il sentiero c’era il corpo di una persona svenuta o forse peggio. Era riverso a terra, immobile, quando un escursionista che passava nella zona dei laghi della Lavagnina lo ha visto ma non riusciva a raggiungerlo. Erano circa le cinque di oggi pomeriggio e scattava l’allarme. Sul posto intervenivano subito i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, oltre a una squadra del 118 ma per la persona a fondovalle non c’è stato niente da fare perché era morta. Si tratta di un uomo di 82 anni. La squadra dei pompieri ha provveduto al recupero della salma con tecniche SAF (speleo alpino fluviale), supportata da volontari civili, trasportata a casa del casa del custode della diga, luogo raggiungibile da un mezzo motorizzato. Sul posto anche l’eliambulanza del 118. Alle sette di sera le operazioni erano ancora in corso. Per ora ignote le cause del decesso che potrebbe essere dovuto alla caduta per cui la vittima potrebbe aver battuto violentemente la testa.