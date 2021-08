Grazie a Slala, dopo otto anni si torna a parlare della bretella autostradale Albenga -Alessandria

Savona – Riunione ai massimi livelli ieri mattina nella sede della Provincia sul nuovo bypass autostradale Albenga-Alessandria per cui è stato costituito il Comitato promotore. Si tratta della realizzazione d’un bypass autostradale che collegherebbe Albenga ad Alessandria col vantaggio, secondo i promotori, di snellire il traffico, specie quello pesante, da Albenga verso Savona e in direzione del bivio A10/A26. Se n’era già discusso a fine luglio a Savona col presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e con le autorità competenti piemontesi. Per ora c’è uno studio commissionato alla Fondazione Links sulla fattibilità del progetto e a breve partirà l’incarico a Igeas per i lavori di revisione e upgrading del progetto preliminare che risale al 2013, in modo da renderlo compatibile con le norme entrate in vigore negli ultimi anni. A ottobre è previsto un incontro che coinvolgerà tutti i soggetti interessati per definire con precisione i tempi dell’iter tecnico e finanziario dell’opera. Ieri mattina, oltre ai presidenti della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, e di Alessandria, Gianfranco Baldi, hanno preso parte alla riunione il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il presidente della Fondazione Slala di Alessandria, avvocato Cesare Rossini, quello della Fondazione De Mari Luciano Pasquale, Roberto Pensiero per l’associazione Trasportounito e il presidente di Igeas Engineering Alessandro Rodino. Il progetto riguarda una nuova bretella secondo il modello di tangenziale autostradale: ad ora si è al lavoro sulla progettazione definitiva e sullo studio di fattibilità, che ha preso in esame anche i flussi di traffico e diversi aspetti tecnici. Ovviamente resta aperto il capitolo dei finanziamenti necessari, sui quali si punta con forza al piano infrastrutturale del Recovery come unica via per ottenere le risorse adeguate (il costo dovrebbe essere nettamente inferiore rispetto ad una nuova autostrada come la Albenga-Carcare-Predosa). Per il Comitato di promozione della nuova autostrada, del quale entreranno a far parte l’Unione Industriali di Savona e Slala Alessandria, la priorità è quella di rendere compatibile il progetto con le norme entrate in vigore negli ultimi anni, per cui sono stati delegati la Fondazione Links sulla sostenibilità del progetto, e SLALA Alessandria che commissionerà a IGEAS i lavori di revisione e upgrading del progetto preliminare datato 2013. Il Comitato che ha già aperto il dibattito con le associazioni rappresentative di tutti i principali interessi territoriali ed economici, sta definendo un incontro (probabilmente a metà ottobre) nella sede della provincia di Alessandria, per fissare l’agenda sia dell’iter tecnico che di quello finanziario oltre che ovviamente politico e amministrativo.