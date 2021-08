Due cani salvati sui binari del treno tra Santhià e Bianzè

Vercelli – Due cani senza guinzaglio e apparentemente abbandonati sono stati notati dal macchinista d’un treno in transito a dare l’allarme dopo averli notati, per cui ha dovuto frenare per non investirli. Per fortuna la velocità a cui viaggiava il convoglio era ridotta e non ci sono state conseguenze per le due povere bestiole. Sul posto sono subito intervenuti due agenti della Polfer di Vercelli che hanno intercettato i due cani: si tratta d’un pastore tedesco e d’un akita-inu che si aggiravano sui binari della linea ferroviaria Torino-Milano, tra le stazioni di Bianzè e Santhià. I due animali, spaventati, stavano dirigendosi verso una cascina. Il proprietario di casa è riuscito ad avvicinarli e a fermarli. Malnutriti, assetati e impauriti, sono stati rifocillati e presi in consegna dal canile.