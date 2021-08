La Saamo è di Trotta Bus Services

Ovada – Mentre a Novi, finalmente, dopo tre mesi qualcuno è riuscito a capire come si fa a scrivere un bando di gara consegnato in zona cesarini al giudice fallimentare per la vicenda Cit (Consorzio intercomunale trasporti), l’omologa Saamo è stata acquisita da Trotta Bus Services, con sede a Roma. L’azienda laziale che aveva vinto l’asta indetta dai Comuni a novembre, aspettava da quasi un anno di poter incamerare nella sua galassia la piccola società ovadese in grave crisi, messa sul mercato dietro “invito” della Corte di Conti e acquistata per 206.500 euro, con rialzo di 59.000 sulla base di 147.500 euro. A suo tempo Autostradale Srl, che fa parte con Saamo del consorzio provinciale Scat, aveva esercitato il diritto di prelazione respinto – non si capisce perché – dal commissario liquidatore Maurizio Coco. Respinto anche il ricorso al Tar (?) e il successivo ricorso al Consiglio di Stato.