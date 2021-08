Denunciati 29 “furbetti” del reddito di cittadinanza: uno di loro ha comprato mobili in contanti per 30.000 euro

Asti – Sono 29 i denunciati dalla Guardia di Finanza di Asti responsabili a vario titolo di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un contributo complessivo pari a oltre 138.000 euro. L’intervento delle Fiamme Gialle ha impedito l’ulteriore riscossione di oltre 80.000 euro irregolarmente richiesti. Le indagini sono scattate alcuni mesi fa quando un astigiano percettore del reddito di cittadinanza ha pagato l’arredamento per la casa nuova per una somma pari a 30.000 euro in contanti per evitare di far tracciare i suoi movimenti con carte. La cosa non è passata inosservata agli accertamenti delle Fiamme Gialle che hanno iniziato un’articolata attività investigativa concentrata nei primi mesi del 2021, che ha permesso di individuare i primi 29 evasori ai quali è scattata la contestazione amministrativa per violazioni alla norma antiriciclaggio (ha usato somme in contanti superiori al limite consentito dalla legge, di 2.000 euro). Tra i denunciati figurano uomini e donne di tutte le età. In molti casi, si tratta di cittadini extracomunitari che hanno dichiarato il falso, sostenendo di soggiornare in Italia da oltre dieci anni. Tra i “furbetti del reddito di cittadinanza” c’è anche chi intascava sovvenzione statale “dimenticando” di segnalare incrementi del proprio reddito derivanti da nuove assunzioni o importanti eredità. Due denunciati, poi, sono risultati lavoratori in nero all’interno di aziende sottoposte a controllo. Per loro, quindi, doppio guadagno: quello in nero e quello regolarmente erogato dalle casse dello Stato. Tra i 29 ci sono anche un cittadino italiano risultato iscritto all’Aire (Anagrafe Italiani residenti all’estero) e un condannato, che hanno ritenuto, nonostante il loro status personale, di richiedere comunque il beneficio. Tre persone hanno invece dimenticato di dichiarare che vivono con familiari a loro volta tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, per cui, se ciò fosse stato correttamente dichiarato, avrebbe comportato il mancato riconoscimento del contributo. Tra i falsi percettori del reddito di cittadinanza sei di loro avevano omesso di dichiarare le vincite al lotto e la presenza di somme significative sui propri conti di gioco online. Tra i denunciati spicca anche una donna che non aveva dichiarato di essere stata proprietaria – seppur per un limitato periodo – di una moto di grossa cilindrata dal rilevante valore, poi rivenduta. Le posizioni di tutti i furbetti sono state segnalate all’Inps, che dovrà procedere alla revoca del sussidio.