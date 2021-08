A fuoco anche il maneggio di Molare: 3 cavalli morti, molti i danni

Ovada – È di tre cavalli morti il triste bilancio dell’incendio divampato ieri sera poco prima delle otto nel maneggio di Molare. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ovada e del comando centrale di Alessandria (intervenuti con l’autobotte), personale della Protezione Civile e volontari Aib (Antincendi boschivi). La fiamme si sono estese in un attimo a causa della molta paglia accatastata danneggiando le stalle e parte dell’abitazione del custode finita con metà tetto distrutto. Per fortuna non si registrano vittime fra le persone. Le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri sono durate circa sei ore quando hanno avuto ragione delle fiamme verso le due di stanotte.