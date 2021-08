Coppa Italia: l’Alessandria esce a testa alta dallo scontro con la Sampdoria

Genova (Sampdoria 3 – Alessandria 2) – L’Alessandria esce ai sedicesimi di Coppa Italia contro la Sampdoria al termine di un match, 3-2 per i genovesi, molto combattuto e con i Grigi che, anche dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione di Benedetti, hanno messo in seria difficoltà i Blucerchiati.

Sampdoria con il 4-2-3-1. In difesa Murillo e Chabot coppia di centrale, a centrocampo i due mediani sono Ekdal e Thorsby, in attacco, a sinistra Jankto preferito a Damsgaard dall’inizio.

Nelle file dei piemontesi anche Cosenza è indisponibile, così in difesa Parodi resta a destra, Benedetti al centro e Mora a sinistra. In mezzo Ba fa coppia con Casarini. In attacco Corazza preferito a Eusepi e Chiarello a Orlando. In panchina recuperato Di Gennaro.

Nel primo tempo Grigi in vantaggio all’8’. Chiarello ruba la palla che Murillo ingenuamente perde ai 35 metri. Avanza e incrocia sul palo più lontno. Palla sul montante e poi alle spalle di Audero.

Al 10′ occasione per il raddoppio dell’Alessandria: ripartenza dei Grigi, Corazza da destra in mezzo per Chiarello, libero, che incrocia troppo un rigore un movimento.

All’ 11′ gol annullato alla Samp: Quagliarella è davanti a tutti quando raccoglie la palla di Gabbiani e la tocca alle spalle di Pisseri, ma si alza la bandierina del fuorigioco per pochi centimetri.

Al 28′ Pareggia la Samp: azione insistita, Gabbiani mette sul primo palo, per Quagliarella, che prende il tempo a Mora e tocca alle spalle di Pisseri.

Al 45′ Arrighini atterrato da Bereszynski. Bravo l’attaccante a cercare il contatto in area e raddoppia l’Alessandria su rigore: dal dischetto Corazza infila Audero.

Nella ripresa pareggia la Samp: Beghetto sbaglia l’intervento su una palla in profondità, Gabbiani infila Pisseri.

Al 7′ terza rete della Sampdoria: sugli sviluppi del sesto angolo, svetta Thorsby e, di testa, insacca.

Al 34′ occasionissima per il pareggio per l’Alessandria: ripartenza dei Grigi, scatta Orlando che chiude il triangolo con Corazza e si presenta a tu per tu con Audero, ma da pochi passi alza sulla traversa.

Al 39′ Alessandria in dieci per il rosso a Benedetti, somma di ammonizioni, la seconda su Torregrossa.

Al 40′ Grigi ancora vicinissimi al 3-3: Depaoli col corpo tocca in angolo la conclusione a colpo sicuro di Orlando.

Dopo 3’di recupero il triplice fischio del signor Colombo di Como. L’Alessandria esce a testa alta dalla Coppa Italia al termine di una sfida ad armi pari con una formazione di Serie A apparsa non irresistibile.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Beresynski, Murillo (38’st Depaoli), Chabot, Augello; Ekdal (18’stAskildsen), Thorsby; Candreva, Gabbiadini (38’st Caprari), Jankto (9’st Damsgaard); Quagliarella (18’st Torregrossa). A disp.: Ravaglia, Falcone, Verre, Colley, Ferrari, Murru, Trimboli. All.: D’Aversa

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mora, Benedetti, Parodi; Mustacchio (37’st Pierozzi), Casarini (16’st Giorno), Ba, Beghetto; Chiarello (16’st Orlando), Corazza (40’st Di Gennaro), Arrighini (37’st Kolaj): Crisanto, Russo Speranza, Ghiozzi. All.: Longo

Arbitro: Colombo di Como

Gol: pt 8′ Chiarello, 28′ Quagliarella, 45′ Corazza rig; st 2′ Gabbiadini, 7′ Thorsby

Ammoniti: Ba, Casarini, Benedetti, Murillo, Bereszy per gioco falloso

Espulsi: Benedetti al 39′ st per somma di ammonizioni

Corner: 7-3

Recuperi: 0+3

Note: serata calda, terreno in buone condizioni.