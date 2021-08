Regno Unito: scontri tra polizia e manifestanti in una protesta contro l’obbligo vaccinale

Nel Regno Unito – come in Israele – sono campioni del mondo per la vaccinazione contro il Covid19, avendola fatta – la prima e la seconda dose – praticamente tutti a tempo di record. Poi si è scoperto che, nonostante il vaccino, ci si ammalava lo stesso, e ora i britannici non vogliono fare lo stesso errore, per cui rifiutano di vaccinarsi una terza volta.

Guardare il video della protesta di qualche giorno fa (10.08.21).

Incredibile ma vero.

Naturalmente quasi tutta la stampa italiana vergognosamente agli ordini di Big Pharma queste cose non ve le dice.