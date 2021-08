Sampdoria – Alessandria: le Pagelle di Cichinisio

Dateci Quagliarella e poi vediamo se perdiamo ancora

di Jimmy Barco

Coppa Italia – Genova Stadio “G. Ferraris” 16 agosto 2021, 32° di Finale

Sampdoria – Alessandria (1-2 pt) finale 3-2

Il metodo di valutazione

Prima di leggere valutazioni e commenti delle prestazioni dei giocatori dell’Alessandria Calcio offriamo al lettore un piccolo manuale per interpretare correttamente Le Pagelle di Cichinisio. Alcuni voti potrebbero apparire poco centrati ma, tenendo conto di certi protocolli ai quali l’autore si attiene, la lettura sarà più comprensibile. La valutazione espressa circa la prestazione di ogni singolo giocatore tiene conto, per esempio, del valore assoluto, dell’esperienza e dell’adattabilità del calciatore anche a ruoli e posizioni in campo per lui inconsuete. L’autore di un gol riceve mezzo punto in più a prescindere dalla qualità e della difficoltà della giocata. Mezzo punto sarà invece sottratto per un errore decisivo nella fase difensiva, solo quando è evidente una mancata applicazione delle regole organizzative preordinate e non a uno sbaglio di tecnica individuale. Non ci saranno voti all’allenatore perché, per giudicare in modo coerente e rispettare un minimo di deontologia, sarebbe indispensabile seguire la settimana della preparazione al match, cosa non praticabile

Alessandria 3-4-3