Bertram Derthona: iniziato il ritiro a Salice d’Ulzio, tre nuovi aggregati in squadra

Tortona – È cominciato ufficialmente ieri, col trasferimento da Tortona a Salice d’Ulzio, il ritiro precampionato della Bertram Derthona: fino al 25 agosto i Bianconeri si alleneranno in altura per preparare il primo anno di Serie A della loro storia. Sono tre gli assenti al ritiro precampionato: Jamarr Sanders, ancora in America a causa di questioni burocratiche, Jalen Cannon, negli USA dopo avere contratto il Covid-19, e Joseph Mobio, impegnato nel raduno della Costa d’Avorio in preparazione ad Afrobasket 2021 che scatterà il prossimo 24 agosto. A seguito di queste assenze il Club ha aggregato tre giocatori per questa fase iniziale della stagione: Luca Campori, guardia classe 1999 reduce da due stagioni all’Unieuro Forlì, Lazar Trunic, guardia serba di formazione italiana classe 2000, nelle ultime stagioni alla Vanoli Cremona e Matej Radunic, centro classe 1996 che ha concluso il 2020/21 alla Fortitudo Roma (C Gold) e che all’inizio della passata stagione è stato aggregato alla Unahotels Reggio Emilia per il ritiro precampionato.