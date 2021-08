In quattro senza Green Pass: chiuso per cinque giorni un locale di giochi e scommesse

Alessandria – Nell’ambito di una serie di controlli ed ispezioni effettuati dalla Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura di Alessandria in sei centri scommesse e sale giochi, col compito di verificare le autorizzazioni del caso a svolgere queste attività oltre che del rispetto delle vigenti regole per arginare la diffusione della pandemia da Covid-19, in uno degli esercizi controllati oltre alla mancata esposizione di cartellonistica richiesta per legge sono state trovate all’interno del locale quattro persone sprovviste di Green Pass. I clienti e il gestore dell’esercizio, responsabile quest’ultimo di aver consentito l’ingresso a chi non aveva il certificato verde previsto dal decreto legge, sono stati sanzionati. Il locale è inoltre stato chiuso per cinque giorni per impedire la prosecuzione o la reiterazione delle violazioni in argomento.