JB Monferrato, si comincia: mercoledì 18 agosto il primo allenamento

Casale Monferrato – È previsto per mercoledì 18 agosto il raduno ufficiale, col primo allenamento alla Canottieri Casale diretto dal preparatore fisico Francesco Gioia, della JB Monferrato in vista della prossima stagione di pallacanestro in Serie A2. I giocatori convocati per la preparazione sono i riconfermati capitan Niccolò Martinoni e i fratelli Fabio e Luca Valentini, oltre a Matteo Formenti, di ritorno a Casale dopo dodici anni, e ai nuovi arrivati Alvise Sarto, Gianmarco Leggio, Leonardo Okeke e agli americani Penny Williams, in Italia già da alcuni giorni, e JayVaughn Pinkston. Fanno parte della rosa della prima squadra anche i giovani Alessandro Sirchia, guardia classe 2003 e Aaron Lomele, guardia/ala classe 2004 oltre ad alcuni ragazzi che saranno aggregati nei prossimi giorni. Lo staff tecnico rossoblù è guidato dal capo allenatore Andrea Valentini affiancato da due nuovi assistenti: il piemontese Stefano Comazzi, nelle ultime stagioni prima a Torino e poi a Verona e il ligure Giovanni Piastra, che sarà anche il capo allenatore del Settore Femminile. La prima settimana di lavoro sarà incentrata sulla preparazione atletica con doppia seduta mercoledì, giovedì e sabato. Gli allenamenti mattutini si svolgeranno nell’impianto della Canottieri Casale, mentre le sedute pomeridiane saranno al “PalaFerraris”. Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Nei prossimi giorni la società comunicherà anche il calendario degli impegni prestagionali in preparazione al campionato di Serie A2 che inizierà il 3 ottobre coi monferrini impegnati in casa contro Pistoia.