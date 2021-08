Pallacanestro: i giovani Sirchia e Lomele inseriti nella rosa della JB Monferrato per il prossimo campionato di Serie A2

Casale Monferrato – Nell’ottica di sviluppo dei giovani la Novipiù JB Monferrato ha comunicato stamane che Alessandro Sirchia e Aaron Lomele faranno parte del roster della prima squadra per la stagione 2021/2022 del campionato di pallacanestro di Serie A2.

Alessandro Sirchia, guardia classe 2003, nato e cresciuto a Casale Monferrato nel settore giovanile della Junior Casale. Nella stagione 2019/2020 è aggregato alla prima squadra partecipante al campionato di Serie A2 dove colleziona in totale 3 presenze, debuttando nella gara contro Agrigento. Nella stessa stagione è impegnato anche nel campionato di Serie C Gold con la Casale Basket. Nella stagione 2020/2021 approda alla JB Monferrato dove nella regular season colleziona 19 presenze e 12 punti totali.

Aaron Lomele, guardia/ala, nativo di Pordenone, classe 2004, muove i primi passi nel mondo della pallacanestro nella 3S Basket Cordenons. È reclutato dalla Junior Casale nella stagione 2018/2019 e prosegue il suo percorso di crescita nel settore giovanile casalese. Nella stagione 2020/2021 è aggregato alla prima squadra della JB Monferrato dove debutta in Serie A2 nella vittoria esterna contro Udine.

Il primo punto lo mette a referto nella gara contro Orzinuovi.