Scaricano rifiuti ingombranti dove non si può: multati e costretti a rimettere in pristino l’area inquinata

Ticineto Po – Scaricavano rifiuti ingombranti ma le telecamere li hanno ripresi e i carabinieri li hanno fermati. L’intervento degli uomini della Benemerita rientra nell’ambito di un ampio servizio della Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, che attraverso i Comandi Stazione sta censendo i siti dove potrebbero essere stoccati o smaltiti illegalmente rifiuti di ogni genere. Nella fattispecie i Carabinieri di Ticineto Po hanno contestato sanzioni per circa 600 euro a un rumeno di 40 anni e a un italiano di 67, entrambi con precedenti di polizia, sorpresi dalle telecamere di videosorveglianza comunali mentre abbandonavano rifiuti ingombranti, tra cui mobili e altri materiali di arredamento, nelle vicinanze della ex-discarica comunale di Borgo San Martino. I due giungevano sul posto a bordo di un furgoncino di una ditta del posto – poi risultata estranea ai fatti – e scaricavano i rifiuti su altri già presenti. I Carabinieri, partendo dai loghi impressi sul mezzo, individuavano l’azienda e raggiungevano il titolare, il quale riferiva che quel giorno la stessa era chiusa e che il furgoncino era in uso a un suo dipendente, il rumeno di 40 anni. Gli ulteriori accertamenti permettevano di appurare che quest’ultimo aveva utilizzato il mezzo per fini personali, trasportando i rifiuti di sua proprietà fino all’ex-discarica comunale, dove li aveva scaricati con l’aiuto del 67enne. I Carabinieri informavano altresì le autorità comunali che hanno intimato ai due il ripristino del luogo in cui avevano scaricato i rifiuti.