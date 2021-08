Bocciato ancora il ricorso del Chievo: la Serie B resta a venti squadre

Alessandria – La Serie B 2021-2022 sarà a venti squadre e non cambierà più. È stato, infatti, respinto dal Tar del Lazio, per la seconda volta, il ricorso del Chievo. Confermata, dunque, la non iscrizione del club veronese che dovrà ripartire dalla Serie D.

L’ennesimo tentativo del club guidato da Luca Campedelli non ha avuto, quindi, alcuno esito. Nella motivazione si legge che “alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti, il Chievo non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta dal 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito”.

Dunque via alla Serie B a venti squadre: il torneo inizierà venerdì 20 agosto con la prima gara in programma, Frosinone-Parma, alle 20:30.L’Alessandria scenderà in campo domenica alle 20:30 sul terreno del Benevento.

Due partite in programma sabato, Pordenone – Perugia alle 18 e Cittadella – Vicenza alle 20:30, e sette domenica. Due alle 18, Ternana – Brescia e Reggina – Monza, e cinque alle 20:30, fra cui, appunto, Benevento – Alessandria, poi Ascoli – Cosenza, Pisa – Spal, Cremonese – Lecce e Crotone – Como.