Casale Fbc: nuovi innesti nella rosa e nello staff

Casale Monferrato – Dopo il ritiro a Chiusa Pesio, nel Cuneese, il Casale Fbc è tornato ieri in città e da oggi ha ripreso gli allenamenti al campo sportivo “Bianchi” di Oltreponte in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie D. La direzione sportiva sta continuando a lavorare sul mercato per mettere a disposizione del nuovo allenatore dei Neri, Marco Sesia, una rosa competitiva. La società ha annunciato di avere tesserato nei giorni scorsi Ibrahime Mbayé, senegalese classe 1997, difensore centrale proveniente dal Troina; Riccardo Forte, classe 1999, attaccante ex Primavera Milan proveniente dal Mestre; Francesco Casella, classe 2000, difensore proveniente dall’Fc Messina; Tommaso Brevi, classe 2002, centrocampista proveniente dal Mestre; Gabriele Giacchino, classe 2003, esterno alto proveniente dalla Primavera del Genoa. In precedenza erano stati tesserati i portieri Mattia Paloschi, 2002 provenienza Milan Primavera, e Luciano Pitarresi, 2001 provenienza Casarano Calcio; i difensori Filippo Gilli, 2000 provenienza Arezzo, e Giorgio Gianola, classe 1989 provenienza AC Crema e il centrocampista Vittorio Continella, classe 2002, provenienza Torino Primavera.

Il nuovo responsabile del settore giovanile nerostellato è Claudio Maselli, bandiera del Genoa dal 1968 al 1974 e poi allenatore con diverse panchine tra Primavera e prima squadra rossoblù tra il 1986 e il 1998.

Francesco Buglio, ex tecnico dei Nerostellati, è diventato il nuovo allenatore del Livorno 1915, ripartito dall’Eccellenza.