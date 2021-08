Devastato per l’ennesima volta il cimitero degli animali

Alessandria – Pare proprio non esserci pace per il “cimiterino” degli animali di Alessandria, ancora una volta devastato da ignoti teppisti. Era già successo a marzo, poi a fine luglio e due volte ad agosto. Lunedì un nuovo episodio con siringhe buttate in mezzo all’erba, sangue nell’acqua per i gatti e su un fazzoletto, usato e appoggiato sulle casette costruite dai volontari per accogliere i randagi della zona. Il luogo sembra ormai essere diventato il ritrovo di tossicodipendenti che qui si incontrano, si nascondono per qualche ora, rompono ciò che trovano per passare il tempo. Questo, almeno, ipotizzano le decine di persone che ogni giorno lo sistemano, se ne prendono cura. E si dispiacciono quando è preso di mira dai teppisti che spaccano lapidi, spostano vasi di fiori, tirano coperte e tappetini dove capita.

Come spiegato da uno dei volontari, che è anche l’amministratore del gruppo Facebook in cui si racconta quotidianamente ciò che accade, dopo quest’ultima “visita” da parte dei teppisti, è stata trovata la ciotola dell’acqua con dentro del sangue. “Avevamo pensato a un animale ferito, ma ora sappiamo il vero motivo. A breve ci toccherà toglierla” ha commentato il volontario.

Ormai da giorni le ciotole sistemate con cura sono ritrovate sparse lungo tutto la zona, in pratica trattate come rifiuti. È accaduto il 7 agosto, poi l’11 e di nuovo dopo Ferragosto, lunedì. A fine luglio erano state trovate anche alcune siringhe, buttate sotto la casetta costruita per i gatti della zona. E i volontari continuano a mettere in ordine, a chiamare i vigili urbani per spiegare l’accaduto e a segnalare gli atti teppistici sui social e in municipio.

Da due anni a questa parte sono vietate le sepolture al “cimiterino” ma i proprietari hanno comunque il permesso di tenere in ordine le tombe. Un nuovo cimitero per gli animali dovrebbe essere costruito dal Comune entro i prossimi tre anni proprio di fianco a quello urbano.