Grigi: dalla Primavera del Torino ecco il difensore Celesia

Alessandria – L’Alessandria ha aggiunto un nuovo elemento in difesa per la prossima stagione in Serie B. Dalla Primavera del Torino è, infatti, arrivato il difensore classe 2002 Christian Celesia, in prestito a titolo temporaneo fino al giugno del 2022.

A comunicarlo è stato lo stesso club granata con una nota: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Celesia”.