Hsl Derthona: preso il portiere Bertozzi dalla Folgore Caratese

Tortona – Nuovo arrivo tra i pali in casa Hsl Derthona in vista del prossimo campionato di Serie D. Il club bianconero ha, infatti, ufficializzato ieri l’ingaggio di Riccardo Bertozzi. Classe ’96, Bertozzi può vantare un curriculum importante alle spalle avendo vestito le maglie di Pro Piacenza, Arezzo e Piacenza in Serie C. Nell’ultima stagione ha difeso la porta della Folgore Caratese scendendo in campo 19 volte. Mister Zichella potrà, così, contare anche su di lui oltre che sulla “bandiera” Francesco Teti, riconfermato anche per la stagione 2021-2022. Questo il comunicato della società: “I Leoni completano il pacchetto portieri: Riccardo Bertozzi firma in bianconero.

Nativo di Segrate, classe 1996, nella scorsa stagione è stato il numero uno della Folgore Caratese. Cresciuto nelle giovanili del Parma, ha seguito l’intera trafila fino alla Primavera A. L’esordio in prima squadra avviene in Lega Pro con la maglia del Pro Piacenza, nelle scorse stagioni rimane tra i professionisti con Arezzo prima e Piacenza poi. Nell’ultima stagione Riccardo ha collezionato 19 presenze con la squadra di Emilio Longo, ora inizia la nuova sfida con i Leoni.”