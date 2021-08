L’Alessandria ha ingaggiato l’attaccante Palombi

Alessandria – Simone Palombi è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio. Al termine di una lunga trattativa che ha visto molte società coinvolte a contenderne l’ingaggio, l’attaccante alla fine ha scelto il club di patron Di Masi.

Calcisticamente cresciuto nella Lazio, società da cui proviene con trasferimento a titolo definitivo, Palombi, 25 anni, ha giocato con la Salernitana, la Ternana, la Cremonese, il Lecce e il Pisa, in cui nella scorsa stagione è sceso in campo 35 volte segnando 5 gol. Per lui 240 gare in carriera, di cui 137 in B, con 87 reti.