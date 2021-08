Il Nobel Montagnier: i bambini non possono fare da cavie per testare i vaccini (video)

Abbiamo trovato in rete questa intervista di France Soir (gennaio 2021) al premio Nobel per la Medicina nel 2008 professor Luc Antoine Montagnier. Lo scienziato francese afferma che i vaccini contro il Covid sono allo stato sperimentale per cui i loro effetti sono in gran parte sconosciuti e per questo costituiscono un rischio imprevedibile. Montagnier dice di non essere vaccinato e di non volersi vaccinare in quanto esistono delle terapie molto efficaci che guariscono dal Covid19. Il grande medico transalpino insiste inoltre sul fatto che vaccinare i bambini sia quasi un azzardo.