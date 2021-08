Per un esposto in Procura è stato rinviato il funerale della donna deceduta dopo aver fatto il vaccino anti covid

Novi Ligure – Per l’ennesima volta in Italia s’è verificata una strana coincidenza tra il vaccino anticovid e il decesso del vaccinato dopo alcuni giorni dalla somministrazione. Daniele Spinso, padre di Irene Spinso, la donna di 47 anni che, nonostante godesse di ottima salute, dopo aver fatto il vaccino anti Covid è morta per un ictus, ha inoltrato un esposto ai Carabinieri di Novi che hanno informato per competenza la Procura della Repubblica di Alessandria che ha iniziato le indagini con la sospensione delle esequie per consentire di effettuare gli accertamenti del caso e forse anche l’autopsia al fine di stabilire l’esatta causa del decesso. La donna è mancata alla vigilia di Ferragosto, dopo essere stata ricoverata al San Giacomo per un malessere persistente insorto dopo aver fatto il vaccino anti Covid. L’agenzia delle pompe funebri aveva affisso i manifesti con la data del funerale previsto per ieri, martedì 17 agosto alle 9:30, ma, dopo la denuncia del padre, ne aveva affissi altri informando che i funerali erano rinviati a data da destinarsi, annuncio che era già stato effettuato dal parroco della chiesa della Collegiata di Novi al rosario di lunedì. Irene Spinso era morta il 14 agosto e avrebbe dovuto essere tumulata nella tomba di famiglia a Fresonara. Lascia il compagno Ivano, il padre Daniele che è un imprenditore, la madre Anna Ferrarese che è titolare di una nota agenzia immobiliare.

La redazione di Alessandria Oggi insieme al direttore Andrea Guenna sono vicini alla famiglia Spinso in questo momento difficile ed esprimono il sentimento del più profondo cordoglio.