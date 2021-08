Polfer in azione anche a Ferragosto: quattromila controlli e sei indagati

Alessandria – Si sono conclusi con 3.954 persone controllate, di cui 645 con precedenti e 6 indagati i controlli della Polfer nella settimana di Ferragosto, dal 9 al 15, in Piemonte e Valle d’Aosta.

224 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio. 53 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 135 convogli presenziati. 17 i servizi lungo linea e 21 di ordine pubblico.

In provincia di Alessandria l’attività più impegnativa si è concentrata nel tortonese, il giorno di Ferragosto, a causa della sospensione della circolazione ferroviaria di due ore, provocata da un incendio di sterpaglie divampato nelle vicinanze della linea FS AL-Voghera a Torre Garofoli. Il personale della Polfer si è prodigato in ausilio alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, impegnate sul posto, per il coordinamento dell’intervento sulla linea ferroviaria e l’assistenza ai viaggiatori.