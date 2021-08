Vende su internet una “piscina fantasma”: denunciato

Ticineto – Nell’ambito di un’azione di monitoraggio e prevenzione da parte dei Carabinieri di Casale Monferrato contro i reati delle truffe on line, nei giorni scorsi è stato rintracciato e denunciato, da parte dei Carabinieri di Ticineto, un trentaquattrenne di Pozzuoli, autore di una truffa ai danni di un cittadino del paese. L’uomo aveva creato un sito specifico in cui proponeva piscine montabili per esterno a prezzi convenienti ma in realtà era solo uno specchio per le allodole, realizzato ad arte con dettagli e messaggi accattivanti che rendevano credibili le offerte.

Il cittadino è incappato in questa trappola e ha versato 740 euro sul conto corrente dell’impostore, poi divenuto irreperibile, ma in breve tempo identificato dai militari.