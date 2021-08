A fuoco un alloggio in centro ad Alessandria

Alessandria – I Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti stamane, intorno alle undici, per un incendio che ha colpito un alloggio nel centro storico, in Via Vochieri 84. Le fiamme hanno distrutto l’appartamento al primo piano. L’incendio è divampato in un alloggio disabitato, frequentato soltanto, da quanto hanno dichiarato alcuni vicini, saltuariamente da migranti. Sul posto sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri per cercare di risalire ai proprietari e agli eventuali inquilini. Nessuno è rimasto ferito.