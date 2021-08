Ancora chiusi i centri di raccolta differenziata di Amag Ambiente

Alessandria – L’incendio divampato sabato scorso, 14 agosto, alla discarica di Castelceriolo e che ha colpito in particolare l’area dei rifiuti ingombranti, quella dove normalmente sono conferiti materassi, mobili, giocattoli, ha portato con sé inevitabili strascichi e disagi. Fra questi il fatto che resteranno chiusi domani, dunque non apriranno come annunciato inizialmente, i Centri di raccolta differenziata dell’Amag Ambiente ad Alessandria, Casalbagliano, Felizzano, Sezzadio e Frugarolo. Sarà ancora sospeso anche il servizio di ritiro gratuito a domicilio, almeno per un’altra giornata. L’obiettivo è ovviamente quello di riaprire prima possibile, ma non dipende dalla società del Gruppo. Si sta, infatti, aspettando il via libera dall’Aral, cioè dalla discarica di Castelceriolo, che dovrà dare l’ok per il conferimento.

L’incendio di sabato scorso è stato domato soltanto in serata, molte ore dopo la prima chiamata ai vigili del fuoco, avvenuta intorno alle 16. Secondo quanto riferito dal Comune, la causa sarebbe stata l’autocombustione dovuta alle alte temperature di quel giorno.