Dalla Regione incentivi per i giovani imprenditori agricoli

Alessandria – Torna, dopo due anni, il bando regionale per i giovani in agricoltura ma questa volta per partecipare non basta la voglia di dedicarsi alla terra e alle coltivazioni. Bisogna, infatti, presentare un piano aziendale che descriva il progetto di sviluppo che sarà poi vagliato dagli uffici istruttori per l’ammissibilità delle domande di premio. Sono molti, in provincia di Alessandria, i giovani che hanno partecipato a bandi di questo tipo, un po’ per rincorrere un sogno o un progetto di innovazione e realizzazione personale e un po’ per recuperare le imprese di famiglia. In caso di idoneità, si ricevono 35.000 euro più 10 per le zone montane ma è una strada non facile e piena di ostacoli burocratici.

C’è tempo fino al 20 dicembre per partecipare: bisogna avere tra i 18 e i 41 anni ed essere già titolari di una azienda.