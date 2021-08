Denunciato per aver rubato liquori in un supermercato di Villanova Monferrato ci riprova a Casale ma è nuovamente scoperto

Casale Monferrato – I Carabinieri di Casale Monferrato hanno denunciato un trentenne e una quarantunenne per aver rubato bottiglie di liquori in un supermercato di Villanova Monferrato. La coppia ha rimosso le placche antitaccheggio e ha provato a portar via la refurtiva per un valore complessivo di circa 300 euro. I militari dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza hanno identificato e denunciato i due autori del furto. Nonostante il provvedimento l’uomo è stato poi protagonista di un altro furto aggravato, sempre di liquori, messo a segno in un altro supermercato casalese sempre con la stessa tecnica. Anche in questo caso sono state le immagini delle telecamere a incastrare il trentenne.