Faceva acquisti pagando con banconote da 100 euro contraffatte: scoperto e denunciato

Genova – È finito nei guai un sessantenne di Castelnuovo Scrivia che a Genova, nel centro cittadino, si era messo a fare shopping spacciando banconote da 100 euro false. La polizia locale lo ha intercettato grazie alle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione dei commercianti. A segnalare il castelnovese una commessa di un negozio di via Cesarea, dove l’uomo aveva pagato con una banconota da 100 euro risultata falsa quando è stata versata in banca. La donna, dopo qualche giorno, lo ha visto e ha chiamato la polizia locale che aveva già acquisito i video delle telecamere del negozio. Gli agenti lo hanno seguito fino a via XX Settembre dove è entrato nel Mercato Orientale. L’uomo ha tentato di pagare con una banconota falsa, ma il commerciante non l’ha accettata mentre un secondo acquisto era andato invece a buon fine. Gli agenti hanno continuato a seguirlo e, raggiunta la sua auto, lo hanno fermato. Aveva altre 7 banconote false.