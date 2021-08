Grigi: una rappresentanza del Comune domenica sera a Benevento per la prima sfida di Serie B

Alessandria – Domenica, con fischio d’inizio alle 20:30, l’Alessandria farà il suo esordio in Serie B con la sfida esterna al Benevento allo stadio “Ciro Vigorito”. In rappresentanza ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Alessandria presenzierà l’Assessore allo Sport Piervittorio Ciccaglioni per portare il saluto dell’intera comunità alessandrina ai Grigi e alla Società Sportiva Alessandria Calcio per il raggiungimento di questo importante traguardo.

Sarà presente anche l’Assessore Comunale ai Lavori e Opere Pubbliche Giovanni Barosini per supportare la squadra cittadina.