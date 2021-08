I nuovi Intercity non fermano a Tortona ed è polemica

Tortona – Ha suscitato non poche polemiche il fatto che i nuovi Intercity sulla linea Milano-Genova, attivati alla vigilia di Ferragosto da Trenitalia, in prativa snobbino Tortona. Anche loro?

La città è infatti da sempre stata tappa di questi treni, utili soprattutto per i pendolari. Sulla Torino-Genova, ad esempio, per il nuovo Intercity alle 9:20 da Porta Nuova, con arrivo alla stazione Principe alle 11:16, sono state mantenute le fermate intermedie ad Alessandria (10:16) e Novi (10:33). Da Genova Principe la partenza è alle 15:12 con arrivo a Porta Nuova alle 17:15 e fermate a Novi alle 15:48 e ad Alessandria alle 16:03.

Sulla direttrice Milano-Genova-Ventimiglia, invece, le cose sono cambiate. L’Intercity in partenza da Milano Centrale alle 11:10 fermerà a Pavia, a Voghera e poi direttamente a Genova e nelle altre stazioni della Liguria. Stessa cosa per il treno che partirà da Ventimiglia alle 16:18 per compiere il percorso inverso.

Sta a vedere che quelli di Tortona, che credono di stare a Milano salvo poi accorgersi del contrario, offesi per non essere stati adeguatamente considerati, alla luce del notevole danno erariale subito, andranno dal solito Azzeccagarbugli per fare un’azione di pignoramento dei conti correnti delle Ferrovie dello Stato.