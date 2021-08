Il Tribunale ha deciso: per il Cit è possibile la vendita delle quote del Comune di Novi Ligure

Novi Ligure (Franco Traverso) – Mentre siamo ancora in attesa del bando per la vendita delle quote che il Comune di Novi ha nel Consorzio Intercomunale Trasporti (Cit), bando che i dirigenti del Comune di Novi devono scrivere da ben quattro mesi (se dovessero scrivere dieci articoli al giorno come noi giornalisti sarebbero licenziati in tronco) il giudice di Alessandria ha autorizzato la prosecuzione della procedura amministrativa di privatizzazione del Cit tramite bando di gara (che stiamo aspettando tutti dal fulmineo Comune di Novi Ligure) per la vendita delle quote detenute dai soci pubblici. Il giudice relatore dottor Antonio Marozzo, insieme alla collega Elisabetta Bianco, hanno autorizzato il Comune di Novi Ligure alla vendita nell’ambito della procedura amministrativa di privatizzazione formulata contestualmente al ricorso per concordato preventivo. Ciò è possibile in quanto non si tratta di alienazione dell’azienda o di rami d’azienda o di altri beni da parte del debitore, per cui tutto ciò consentirà una procedura più snella poiché non è soggetta a prelazioni o problematiche inerenti autorizzazioni che fanno capo al Cit stesso.