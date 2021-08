Pallavolo femminile: prime quattro conferme in casa Alessandria Volley in vista dell’inizio di campionato in Serie C

Alessandria – L’Alessandria Volley si prepara ancora una volta ad affrontare la Serie C e lo farà con una squadra prevalentemente composta da ragazze nate negli anni 2000. Fra le conferme le due centrali Arianna Bernagozzi e Martina Ronzi, entrambe nate nel 2002, e reduci dal primo campionato in C dopo l’esperienza in D col progetto Evo Volley Alessandria/Gavi. A loro si aggiungeranno l’attaccante di banda Matilde Furegato classe 2004, un percorso nelle giovanili alessandrine dal 2014, e dell’opposto Romina Marku nata nel 2003, anche loro punto di forza della scorsa stagione dopo una crescita importante nel settore giovanile dell’Alessandria Volley.

“La società prosegue nel suo cammino di crescita mantenendo sempre più fermo il proprio credo votato allo sviluppo e alla crescita del settore giovanile – ha affermato il Direttore Tecnico dell’Alessandria Volley Massimo Lotta – dimostrazione ne è il proseguire il cammino tracciato nella scorsa stagione presentandosi ai nastri di partenza del campionato di serie C con un team molto giovane ed in massima parte proveniente dal nostro settore giovanile. Anche se come Società stiamo sondando il terreno valutando giovani atlete di prospettiva”.