Calcio: dalla Serie D alla Promozione gli impegni precampionato del fine settimana delle compagini alessandrine

Alessandria – Tempo di sfide estive precampionato per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria.

In Serie D il Casale Fbc domani se la vedrà, in triangolare, con Pavia e Milan Under 19 mentre l’Hsl Derthona, a Gavi, prenderà parte al 2° Memorial Lorenzo Traverso, intitolato all’indimenticato dirigente che ha legato il suo nome alla storia della squadra del paese.

In Eccellenza pareggio senza gol nella prima amichevole per l’Acqui: 0-0 con l’Ovadese. I termali giocheranno domani, sabato, alle 17 a Cairo Montenotte con la Cairese.

Per il Castellazzo due pareggi nel triangolare disputato al “Cattaneo” di Alessandria con Asca e Arquatese.

In Promozione domani la Novese ospiterà, al “Girardengo”, la Junior Pontestura, compagine monferrina che milita in Prima Categoria: fischio d’inizio alle 16:45, per gli spettatori necessario il green pass.

Sempre al “Girardengo”, mercoledì 25 agosto dalle 19:45, la Novese sarà impegnata in un triangolare con Castellazzo e Valle Scrivia che si sfideranno nel primo confronto. Poi i Biancocelesti giocheranno prima con la perdente e poi con la vincente.