Emergenza Afghanistan: nell’elenco dei comuni aderenti all’accoglienza anche tre della provincia di Alessandria

Alessandria – Ci sono anche tre paesi della provincia di Alessandria nell’elenco dei comuni che hanno risposto all’appello lanciato dal Partito Democratico del Piemonte ad accogliere i rifugiati in arrivo dall’Afghanistan. Si tratta di Pozzolo Formigaro, Volpedo e Rosignano Monferrato. L’elenco completo dei comuni piemontesi pronti ad accogliere famiglie in fuga dall’Afghanistan, in accordo con le prefetture e le altre istituzioni coinvolte, vede in testa due capoluoghi di provincia, Cuneo e Verbania. Ci sono poi Baldichieri d’Asti (At), Bra (Cn), Chieri (To), Collegno (To), Druento, Gravellona Toce (Vco), Grugliasco (To), Moncalieri (To), Mongrando (Bi), Nichelino (To), Piossasco (To), Saluzzo (Cn), Settimo Torinese (To), Valdilana (Bi), Villanova d’Asti (At), Vogogna (Vco).