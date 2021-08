Grigi: il difensore Macchioni ceduto alla Pro Vercelli

Alessandria – Saluta l’Alessandria il difensore Alessandro Macchioni. Il giocatore si è infatti accasato alla Pro Vercelli a titolo definitivo con percentuale su eventuale rivendita. Cresciuto calcisticamente nel Lucento, Macchioni è approdato in maglia grigia nel 2016 attuando un processo di maturazione tecnica importante che lo ha portato a giocare spesso nelle giovanili da sotto età. A settembre 2020 aveva firmato il suo primo contratto da professionista, esordendo in Coppa Italia. La prima da titolare in campionato è stata contro la Pistoiese.