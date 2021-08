Grigi: la prossima settimana i dettagli sugli abbonamenti

Alessandria – Saranno comunicati la settimana prossima i dettagli della campagna abbonamenti dell’Alessandria Calcio che domenica sfiderà, fuori casa, il Benevento alle 20:30 nel primo match del campionato di Serie B 2021-2022. Ad annunciarlo è stata la società piemontese sul proprio portale anticipando che saranno disponibili 1000 posti con un periodo di prelazione di una settimana circa dall’apertura del tesseramento per gli abbonati alla stagione 2019/20. A chi potrà beneficiare della prelazione non saranno comunque garantiti lo stesso settore e lo stesso posto della stagione passata. Successivamente saranno messi in vendita libera i posti eventualmente rimasti invenduti.