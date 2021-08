Hsl Derthona: ingaggiato il difensore Imperato scuola Pro Vercelli

Tortona – Altro nuovo arrivo in casa Hsl Derthona in vista della prossima stagione di Serie D.

La societâ bianconera del presidente Fabio Toso ha reso noto sul proprio sito di aver ingaggiato il laterale destro Vittorio Imperato. Classe 2003, Imperato è cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli e ha poi maturato esperienza nelle file del Torino Under 17.