La denuncia della pallavolista Francesca Marcon: “Ho la pericardite per colpa del vaccino”

Bergamo (Il Giorno) – “Ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino, chi paga il prezzo di tutto questo?”. La denuncia, via Instagram, arriva da Francesca “Cisky” Marcon, pallavolista di lungo corso con un palmarès di tutto rispetto fra scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa Cev. “Non esiste una forma di “risarcimento” per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino? Premetto che non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma” scrive la schiacciatrice, che proprio in questi giorni avrebbe dovuto partecipare al raduno del Volley Bergamo. Per la schiacciatrice di Conegliano, invece, l’inizio della stagione pallavolistica è rinviato: la pericardite, ovvero l’infiammazione della membrana del pericardio. Secondo quanto emerso da alcune ricerche, il rischio di pericardite esisterebbe dopo la somministrazione di vaccini Pfizer e Moderna. Difficile però affermare con certezza se questa infiammazione possa essere riconducibile del tutto proprio alla somministrazione del vaccino anticovid.