La Provincia di Alessandria cerca di vendere nuovamente i suoi immobili

Alessandria – Torna l’asta degli immobili attraverso la quale la Provincia di Alessandria cerca di recuperare poco meno di 11 milioni. All’operazione è legato il piano di riequilibrio dei conti di Palazzo Ghilini, peraltro non ancora approvato da Roma anche se l’ok è dato per imminente. Restano, comunque, parecchie perplessità. L’anno scorso l’asta andò deserta e quella di quest’anno, a detta di molti, rischia di fare la stessa fine. I pezzi all’asta sono l’ex caserma carabinieri di via Cavour (il prezzo scende da 3,1 a 2,2 milioni), la palazzina liberty di via Porta (da 1,97 a 1,4 milioni), l’ex caserma dei vigili del fuoco di via Piave (da 1,68 a 1,3 milioni), il palazzo di via Fiume dove c’è la polizia provinciale (da 900 a 835.000 euro), la caserma carabinieri di Novi (da 960 a 640.000), due case cantoniere a Tortona e Castellar Ponzano (da oltre 300.000 a meno di 200.000) poi una serie di caserme dei vigili del fuoco (a Casale, Novi, Ovada). A quest’elenco si sono aggiunti altri lotti come la Colonia di Caldirola a 1,6 milioni e casa Robazza di Casale Popolo a 630.000 euro. Stessa cifra per la palazzina Anas di corso Acqui ad Alessandria, mentre l’ex sede dei carabinieri Noe in via Savona, sempre in città, ha un valore di 145.000 euro. Infine tre case cantoniere a Ponti, Mirabello Monferrato e Acqui Terme.