Miasmi a Villa del Foro e Casalbagliano, l’Arpa rassicura: nessuna presenza di componenti tossici

Alessandria – Sono state molte le segnalazioni, da parte dei cittadini, per odori forti e persistenti che si erano percepiti nei giorni scorsi nelle frazioni a sud ovest del comune di Alessandria, in particolare nelle frazioni di Villa del Foro e Casalbagliano. Tanto che Arpa Piemonte ha effettuato delle analisi i cui esiti sono arrivati venerdì. Secondo quanto spiegato dall’agenzia gli odori sarebbero dovuti agli spandimenti nei terreni di correttivi per l’agricoltura. Le misure dell’aria, effettuate in prossimità degli spandimenti e in presenza di forti esalazioni, hanno escluso la presenza di composti tossici. L’agenzia ha poi spiegato che gli esiti di laboratorio dei controlli messi in atto sugli spandimenti saranno pubblicati non appena disponibili.