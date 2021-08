Motori: il tortonese Pier Guidi a Le Mans cerca di ripetere il successo del 2019

Alessandria – Dopo il successo a Spa, ora Alessandro Pier Guidi vuole il bis. L’occasione è la 24 ore di Le Mans dove il pilota tortonese, al volante della sua Ferrari 488 numero 51, cercherà di ripetere il successo che già ottenne nel 2019, nel 70° anniversario della prima vittoria della casa di Maranello. Tornare sul gradino più alto del podio significherebbe anche compiere un bel balzo in classifica nella graduatoria generale comandata attualmente dal duo Porsche Estre-Jani, mentre il tortonese è secondo a due punti.

Pier Guidi divide l’abitacolo con l’inglese James Calado, a loro si è aggiunto il francese Come Ledogar. Nei turni di qualificazione, l’avversario più temibile resta la Porsche numero 92 attualmente leader della classifica iridata, un gradino sotto sembrano essere le Chevrolet Corvette.

Sarà il presidente della Ferrari, John Elkann, a dare il via all’ottantanovesima edizione della più antica e prestigiosa corsa di durata.

Oggi giornata di riposo mentre domani gli ultimi ritocchi agli assetti delle vetture nel warm-up (11:30-11:45). Il via della gara alle 16, la bandiera a scacchi allo stesso orario di domenica 22.

In casa Ferrari Club Alessandria la gara sarà seguita alla Soms di Castelceriolo dove è in allestimento una postazione stile circuito con collegamento video garantito per tutta la durata della corsa. Molti soci, compreso il presidente del Ferrari Club Alessandria Franco Giuliani, hanno già garantito la presenza per una giornata intera.